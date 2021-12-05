Святкувати 30-річчя ЗСУ будуть одночасно в 6 містах України

Урочистості з нагоди 30-річчя Збройних сил України відбудуться у понеділок одночасно в Харкові, Києві, Краматорську Донецької області, Львові, Одесі та військовому містечку Озерне в Житомирській області за участю президента України Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони України та Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Урочистості розпочнуться одночасно 6 грудня о 18.00, і в рамках святкування між цими населеними пунктами буде проведено телеміст. У Харкові заходи проходитимуть на площі Свободи, в Одесі - біля морського вокзалу, в Краматорську - на площі Миру, у Львові - біля Національної академії сухопутних військ ім.Сагайдачного на перехресті вулиць Героїв Майдану та Стрийської, у Києві - на вул.Михайлівській.

Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, а також церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановано виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи.

Зеленський у Харкові візьме участь в урочистих заходах, присвячених 30-річчю створення збройних сил, які відбудуться на площі Свободи. Спільно з президентом привітання передасть головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. На головній площі Харкова відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам - 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е і 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Телевізійну естафету в Одесі прийме міністр оборони України Олексій Резніков. За його участі відбудеться церемонія включення до складу Військово-Морських сил ЗСУ 21 патрульного катера "Айленд", а також передача іншої техніки.

У Краматорську до телемосту приєднається командувач Об'єднаними силами Олександр Павлюк. У цьому місті урочисто передадуть військовим 34 одиниці автомобілів "Козак-2м1".

У смт Озерне повітряним силам ЗСУ буде передано вертоліт Мі-8 і по одному літаку Л-39, Су-27 і Ан-26.

У Львові, Києві та Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV відповідно.

У програмі урочистостей з нагоди 30-річчя Збройних сил України - концерти, неформальне спілкування, частування армійською кашею та чаєм усіх, хто відвідає свято 6 грудня о 18.00.

У Харкові виступлять група Друга Ріка, в Одесі – Ріапобой, в Краматорську – Брутто, у Львові – Скай, а в Києві – група Антитіла.