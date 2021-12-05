Китайські Tesla Model Y відкликають для серйозного ремонту

Небезпека несправності виявлена в механізмі кермового управління, а саме в поворотному кулаку, що у випадках екстремального керування може призвести до аварії, повідомляє 3Dnews.

Китайська Державна адміністрація регулювання ринку (SAMR) повідомила, що майже кожен четвертий електромобіль Tesla Model Y, зібраний на шанхайському підприємстві компанії в період з 4 лютого по 30 жовтня 2021 року, буде відкликаний для серйозного ремонту.

Відгук торкнеться 21 599 електромобілів Tesla. Усі вони зібрані за перші 10 місяців цього року. Це не перший і навряд чи останній випадок коли електромобілі цього американського виробника стикаються з проблемами якості. Наприклад, ще нові спогади, коли влітку цього року 285 тис. випущених у Китаї машин Tesla довелося через сервісні служби «лікувати» від проблем з круїз-контролем. Подібні події відлякують китайських автолюбителів від покупки електромобілів Tesla, чому також сприяє зростання якості електромобілів місцевих марок.

Американська Tesla продовжує залишатися безумовним лідером у Китаї та ще у вересні випереджала свого найближчого конкурента із пропорцією п'ять до одного. Але китайці не сидять склавши руки. З вересня китайські вітчизняні гравці ринку електромобілів компанії NIO, Xpeng та Li Auto активізували роботу, і кожен з них повідомив про рекордну кількість постачань у листопаді.

Так, компанія Xpeng у листопаді випустила 15613 автомобілів, що на 270% більше, ніж рік тому. Компанія NIO повідомила про 10 878 поставок за місяць, що більш ніж удвічі перевищує минулорічний показник, а Li Auto поставила 13 485 одиниць, що на 190% більше, ніж рік тому.

Tesla не публікує щомісячних даних про постачання електромобілів на китайський ринок. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), у вересні на піку продажів вона поставила в Китай понад 56 000 автомобілів, що вдвічі перевищує загальний обсяг постачання NIO, Xpeng та Li Auto. Однак у жовтні з 54 391 автомобілів, що зійшли з конвеєра заводу Tesla у Шанхаї, лише 13 725 було поставлено покупцям на материковому Китаї. Інакше висловлюючись, китайські автолюбителі перестали виділяти Tesla на тлі місцевих брендів преміального класу. І чим частіше будуть випадки відкликання електромобілів компанії, тим менше їм віддаватимуть перевагу.