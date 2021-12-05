iPhone 6 Plus перед Новим роком перетвориться на вінтаж

iPhone 6 Plus стане офіційним раритетом в останній день 2021 року, що означає, що минуло понад п'ять років з моменту припинення його продажів, повідомляє Сьогодні.

Магазини та авторизовані постачальники послуг продовжують пропонувати ремонт старовинних продуктів на строк до семи років за умови наявності запчастин, пише MacRumors.

Щодо програмного забезпечення, Apple вже відмовилася від підтримки iPhone 6 та iPhone 6 Plus.

Випущені в 2014 році телефони були двома з самих популярних смартфонів, які Apple колись продавала.

Хоча виробництво iPhone 6 Plus було припинено 2016 року, iPhone 6 залишався доступним у роздрібних магазинах в окремих регіонах як мінімум до 2018 року.

iPhone 6 та iPhone 6 Plus були першими пристроями з підтримкою Apple Pay та іншими ключовими функціями, включаючи чіп A8 та покращені камери.

Вони мали 4,7-дюймовими та 5,5-дюймовими дисплеями, про які давно мріяли покупці. Ціни починалися з 649 доларів.