Агентство Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України

Рейтингове агентство Fitch у базовому сценарії не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну. Кредитний рейтинг РФ підтверджено лише на рівні BBB, повідомляє Новое время.

"Стратегічна калькуляція вторгнення залишається незрозумілою, і наш базовий сценарій, як і раніше, не розглядає ескалацію ситуації у повномасштабну війну з Україною" , — наголошується в повідомленні.

Водночас інформація про концентрацію російських військових на кордоні з Україною збільшує «геополітичні та санкційні ризики», пишуть аналітики Fitch.