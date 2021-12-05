У Закарпатті в горах загубилися троє місцевих жителів

Чотири відділення гірських рятувальників шукають у горах трьох жителів Закарпатської області, які під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про подію надійшло рятувальникам у суботу, 4 грудня, о 18:02.