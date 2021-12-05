У Закарпатті в горах загубилися троє місцевих жителів
Чотири відділення гірських рятувальників шукають у горах трьох жителів Закарпатської області, які під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про подію надійшло рятувальникам у суботу, 4 грудня, о 18:02.
"Телефонний зв'язок з громадянами періодично з'являється, так що рятувальники направляють їх до вірного шляху, рухаючись назустріч ... о 13:10 дві людини вийшли на зв'язок і повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с.Лумшори Ужгородського району. Пошуки однієї людини тривають (ускладнюються сильним густим туманом)", - йдеться в повідомленні.