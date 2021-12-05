Зірка світового мотокросу загинула при сході лавини

Спортсмена, який катався на лижах, накрило 4-метровим шаром снігу. Він не зміг врятуватися, повідомляє Сьогодні.

19-річний австрійський мотогонщик Рене Хофер із друзями вирушив відпочити на гірськолижний курорт.

Вони каталися на лижах, коли зійшла лавина. Крім Хофера під лавину потрапили ще десять лижників: шестеро дивом врятувалися, решту витягли з-під 4-метрового шару снігу.

За свою кар'єру Рене Хофер завоював титули чемпіона світу серед юніорів та Європи у 2016 році.

Цього сезону він здобув першу перемогу в Гран-прі в П'єтрамураті (Італія), а також загальну перемогу в класі MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, де представляв команду Австрії.