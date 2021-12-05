Компанії Китаю ведуть переговори з талібами

Представники гірничодобувної галузі КНР, яка бажає отримати доступ до родовищ міді та літію у Афганістанi, здійснили візит до країни для переговорів із рухом "Талібан", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними неназваного представника влади з Кабула та співробітника китайської промислової асоціації, переговори йшли щодо родовища міді в районі Мес Айнак, на розробку якого КНР мала ліцензії.

Крім того, співробітники як мінімум одного конгломерату в приватному секторі Китаю здійснили поїздки в провінції Нангархар та Лагман на сході країни для оцінки доступності покладів інших мінералів.

Проте, уточнили джерела видання, переговори китайських компаній з талібами знаходяться на ранній стадії, і гарантій того, що Китай відновить видобуток природних копалин в Афганістані, немає.

Дві китайські компанії - найбільший світовий виробник літію Ganfeng Lithium і Tianqi Lithium - спростували відомості про якусь свою участь у поїздці до Афганістану.

Financial Times нагадує, що літій та мідь є важливими ресурсами для виробництва цілої низки товарів, включаючи батареї для електромобілів та смартфони.