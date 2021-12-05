Папа Римський вибачився перед православними

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом і православними за помилки, здійснені католиками. Він заявив, що ці дії не мали нічого спільного з вченням Ісуса, а були наслідком прагнення до збагачення, повідомляє Корреспондент.

Понтифік згадав про коріння, що об'єднує католиків і православних, і про виниклі пізніше розбіжності.