Папа Римський вибачився перед православними
Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом і православними за помилки, здійснені католиками. Він заявив, що ці дії не мали нічого спільного з вченням Ісуса, а були наслідком прагнення до збагачення, повідомляє Корреспондент.
Понтифік згадав про коріння, що об'єднує католиків і православних, і про виниклі пізніше розбіжності.
"Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову просити вибачення у Бога і братів за помилки, здійснені багатьма католиками", – сказав Папа Римський і закликав допомагати один одному, поклонятися Богу і служити ближньому.