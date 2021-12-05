Арестович пояснив різницю між санкціями Євросоюзу та США

Санкції США проти Росії потужніші, ніж санкції Євросоюзу, але сумарно ці обмежувальні заходи досить болісно б'ють по Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі, представник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".

Він нагадав, що вже накладені з 2014 року санкції завдали великої шкоди Росії.

"За оцінками російських фахівців, з часів Криму близько 500 млрд дол. Але ринкова кон'юнктура дозволила значною мірою відіграти цього року на продажі залізняку та супутніх матеріалів, сировини" , — сказав Арестович.

На випадок, якщо Кремль зважиться на продовження агресії проти України — і Євросоюз, і США заздалегідь підготували новий пакет санкцій.

"Вони підготували цей пакет санкцій перед тим, як усе сталося. Бо коли була кримська історія, донбаська історія 2014 року, то поки сформували та наклали санкції, минув певний час. А зараз вони підготовлені наперед. Вони є пакетом стримування. Тобто Кремлю кажуть: хлопці, спробуєте піти далі — будуть більш жорсткі санкції. І наслідки будуть тяжкі. Про це попередили всі, навіть такі помірні партнери як Франція та Німеччина, що російська агресія дорого коштуватиме" , — акцентував спікер української делегації у ТКГ.

Арестович пояснив основні відмінності санкцій США та Євросоюзу.

"Американські санкції можуть дозволити заблокувати фінансові рахунки та транзакції у всьому світі. І правосуддя Сполучених Штатів працює так, що вони готові переслідувати по всьому світу людей, організації, які порушують ці санкції. Відповідно, фірми, які співпрацюватимуть із Російською Федерацією (включаючи європейські, японські, китайські — які завгодно), одразу самі підпадають під санкції. І це, звичайно, потужнішим буде" , — пояснив він.

"Але Європа є найбільшим торговим партнером Російської Федерації, одним із найбільших. І їхні санкції, особливо секторальні, також мають дуже велике значення" , — додав Арестович.

Він наголосив, що про нові санкції заявила і Європа, і США у разі подальшої ескалації ситуації Росією.