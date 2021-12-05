Гороскоп на 6 грудня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 6 грудня 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Овен

Зовсім скоро настане новий рік, а це означає, що прийшов час подбати про облаштування будинку.

Телець

Вам також рекомендується зайнятися приємними клопотами і почати підготовку до свята.

Близнюки

Другий тиждень грудня у вас буде дуже насиченим. Пам'ятайте, як тиждень почнете, так його і проведете.

Рак

Завтра у вас може відбутися довгоочікувана зустріч, про яку ви давно мріяли.

Лев

У понеділок вам потрібно налаштуватися на позитив, і тоді всі справи будуть вам вдаватися з легкістю.

Діва

Завтра вам по плечу будуть абсолютно будь-які завдання.

Терези

Зверніть увагу на своє фінансове становище, щоб ближче до свят не залишитися без гроша.

Скорпіон

Астрологи радять вам налаштуватися на романтичний лад і порадувати свою другу половинку.

Стрілець

Вам не можна завтра сідати за кермо, бо є ймовірність ДТП.

Козоріг

Ви можете завести корисні знайомства.

Водолій

У вас може виникнути бажання всіма командувати, але ви можете перестаратися.

Риби

День буде вдалим, так що просто насолоджуйтеся ним.