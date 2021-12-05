У Білорусі пригрозили Україні у разі порушення кордону

Білоруські прикордонники пригрозили Україну "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону. Вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти нібито у незаконному перетині кордону, повідомляє РБК-Україна.

Вжити "вкрай жорстких заходів" у відповідь на порушення білоруського кордону в майбутньому пригрозив офіційний представник Мозирського прикордонного заходу Сергій Павлов. Такою заявою він прокоментував вчорашні звинувачення Білорусі.

Нагадаємо, вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі.

Українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.

Сьогодні в Білорусі заявили, що вручили українському військовому аташе ноту протесту.