Завершилися масштабні навчання НАТО POLARIS 21

Навчання POLARIS 21 шести країн-членів НАТО завершилися в районі Середземного моря, ставши одними з найбільш масштабних військово-морських маневрів в історії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У навчаннях брали участь військові Франції, Великобританії, США, Італії, Іспанії та Греції - 6 тис. осіб та 24 кораблі. При цьому Париж задіяв майже половину французького флоту, включаючи авіаносець Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), а також сухопутні та повітряні підрозділи, пише видання The Guardian.



Учасники маневрів розбилися на два табори та брали участь у інтенсивній шестиденній імітації боїв, за якими спостерігали з борту французького авіаносця. Зокрема, військові протягом 24 годин діяли в умовах "туману війни" – за імітації відсутності супутникового зв'язку. Також дві ескадрильї винищувачів перехоплювали один одного в умовах, наближених до бойових, і відпрацьовували місію з порятунку пілота, що катапультувався, опинився на ворожій території.

Також усіх членів екіпажу попросили відключати мобільні телефони, щоб уникнути стеження, зазначає The Guardian.

Після закінчення маневрів адмірал П'єр Вандьє заявив морякам та журналістам на борту Charles de Gaulle, що за останні 20 років у ході конфліктів у Сирії, Іраку та Лівії можна було спостерігати, як флот був залучений до сухопутних конфліктів.

"Сьогодні (при розгляді - ІФ) ситуації на морях є або будуть проблеми від підводних човнів, кібератак, атак із космосу або безпосередньо морської війни. Наше завдання – осмислити ці фактори на оперативному рівні" , - сказав він.

Він зазначив, що основними загрозами є стрімке розширення ВМС Китаю у Тихому Океані, а також ще однієї країни у Середземному морі, яку адмірал називати не став.

"Сьогодні ми бачимо зростання флотів у два або три рази сильніше, ніж було. Ми стали свідками потроєння розміру китайського флоту за 10 років, тому тепер він перевершує флот США" , - сказав Вандьє.

За його словами, швидке переозброєння у світі створює безлад, тому не можна втрачати час і не можна "бути захопленим зненацька".

The Guardian у свою чергу зазначає, що незважаючи на напруженість між Лондоном і Парижем, що виникла через укладання тристороннього партнерства в галузі безпеки AUKUS за участю США, Британії та Австралії, британсько-французькі зв'язки з галузі оборони залишаються міцними. Так, єдиний офіцер ВМС Британії, який був на борту Charles de Gaulle під час POLARIS 21, капітан 3-го рангу Дункан Аббот заявив, що він не спостерігав будь-якої напруженості після укладання AUKUS.

У червні Charles de Gaull та британський авіаносець Queen Elizabeth брали участь у маневрах Exercise Gallic Strike у західній частині Середземного моря, показавши можливість ВМС двох країн працювати разом, додає The Guardian.