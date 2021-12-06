Для гарного сну і підтримки шлунка: що взяти з собою в літак

Новорічні свята і довгоочікувана відпустка не за горами? Всім відомо, що переліт - це стрес для організму, а на відпочинку через зміну клімату або харчування можуть статися абсолютно непередбачувані речі в організмі, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Тому наш організм потребує допомоги. У літаку краще прогулятися кілька разів, щоб уникнути застою лімфи, зняти взуття під час польоту, надіти компресійну білизну на ноги у вигляді панчіх або шкарпеток, тримати ноги трошки вище підлоги, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Подбайте про свій сон і зручність, не надягайте одяг з тугими резинками, те ж стосується спідньої білизни, візьміть в політ подушечки.

Також є свої правила прийому їжі перед літаком.

За кілька днів прибираємо все солоне з раціону, в тому числі, сир. Перед літаком виключаємо фрукти і солодке.

Вибирайте білково-жирові перекушування.

Не пийте алкоголь і каву перед і під час польоту!

Вибирайте чисту воду, в цей час організм її дуже потребує!

Що потрібно взяти з собою в політ?

1. Підтримайте свій кишечник метобіотиками або візьміть з собою будь-які пробіотики. Приймати разом з прийомами їжі - 2 рази на день.

2. Візьміть з собою Nac - для підтримки антиоксидантної системи, пам'ятаємо, що його добре пити перед тим, якщо ви зібралися на вечірку. Приймати 2 рази на день - вранці і ввечері перед прийомом їжі.

3. Вітамін С - в будь-якому випадку зміна клімату. Або можна взяти з собою в разі нездужання. По 500 мг - 2 рази на день вранці і ввечері.

4. Також добре допомагає цинк, якщо переохолодився. При перших ознаках застуди приймаємо до 30 мг в день.

5. Візьміть з собою енеросорбенти, наприклад, ентеросгель.

6. У кого є проблеми з засипаннями - добре взяти беруші і темну маску. ⠀