У Брюсселі мітингарів розганяють газом та водометами

У бельгійські столиці Брюсселі знову протестують проти карантинних обмежень, а також щодо планів стосовно обов'язкової вакцинації. Демонстрації переросли у заворушення, а силовики проти мітингарів застосували газ та водомети, повідомляє РБК-Україна.

Перед початком акції протесту організатори сподівалися, що вона пройде мирно, а не як минулого разу - з насильством та заворушеннями. Акція починалася поблизу Північного вокзалу.

"Ми хочемо демократичного та недиктаторського підходу до цієї кризи (мова про пандемію коронавірусу - ред.). Вжиті заходи, такі як Covid Safe Ticket, суперечать нашим основним правам" , - пояснили свої мотиви організатори акції.

WATCH: Police in Brussels crackdown on demonstrators protesting against Covid mandates.pic.twitter.com/LbKgvlX3Zp — Election Wizard (@ElectionWiz) December 5, 2021

Однак протест все ж переріс у заворушення. Силовики застосували проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ, щоб їх розігнати. Інцидент стався тоді, коли більшість протестувальників вже розійшлися по домівках. Однак близько 100 мітингарів наштовхнулися на барикаду силовиків та почали кидати в поліцію сміття та петарди.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them "for their health". pic.twitter.com/J7RYH8VjxW — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

Про постраждалих та затриманих інформації поки немає.

Teargas fired at freedom protesters in Brussels pic.twitter.com/JHvxuo2Rem — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

Нагадаємо, силовики розганяли сльозогінним газом антикарантинну акцію протесту в Брюсселі у неділю, 21 листопада. Тоді акція спалахнула через повернення обов'язкового маскового режиму та дистанційної роботи.

А сьогоднішній акції протесту передувало чергове посилення карантину в Бельгії. Уряд країни вирішив заборонити корпоративи та знову закрив школи.