Жахлива аварія у Формулі-2: гонщиків забрали до лікарні

Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер постраждали під час гоночного етапу в Саудівській Аравії, повідомляє Сьогодні.

У Саудівській Аравії сьогодні пройде Гран-прі Формули-1. А розігрівали публіку гонщики "молодшої" серії – Формули-2.

Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер влаштували серйозну аварію прямо на стартовому полі. Болід Пуршера заглох і в нього на повному ходу врізався Фіттіпальді.

Після зіткнення Енцо відправили до лікарні гелікоптером. Пуршера завантажили в машину швидкої допомоги і також відвезли до шпиталю.

Перегони продовжилися, але не на довго. На сьомому колі дистанції змагання зупинили червоними прапорами після аварії за участю Гільєрме Самаї та Оллі Колдуелла. Перемогу присудили австралійському пілоту Оскару Піастрі.