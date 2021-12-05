Зеленський: Україна непереможна завдяки волонтерам

Президент Володимир Зеленський відзначив внесок волонтерів в успіх української армії на Донбасі та заявив, що волонтерство робить Україну непереможною, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський сказав під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня волонтера, які відбулися на території музейного комплексу "Мистецький Арсенал" у Києві із посиланням на пресслужбу глави держави.

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"Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, до потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами" , – наголосив Володимир Зеленський і додав, що ця мить – це 2014 рік, коли розпочалася війна на Донбасі.

Президент згадав три історії волонтерів, які з початком збройної агресії проти України залишили своє звичне мирне життя задля допомоги українській армії. Він зазначив, що тисячі таких мужніх та самовідданих людей у кожному куточку країни.

"Вони на заході, на сході, на півночі, півдні та в центрі нашої прекрасної країни. Вони в кожному місті, у кожному селі. На кожній вулиці, у кожному будинку, у кожній родині, яка живе в Україні. І яка живе за кордоном. І разом тисячі чоловіків, жінок, бабусь і дідусів, хлопців і дівчат – тисячі їх перетворюються на мільйони нас" , – наголосив глава держави.

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На переконання Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році і робить нашу державу непереможною сьогодні та завжди.

"Бо неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих" , – сказав президент.

Після виступу він вручив державні нагороди та привітав усіх, хто зібрався з Днем волонтера.

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Під час урочистостей також йшлося про розвиток волонтерського руху в Україні, історію сучасного світового волонтерства, яка налічує понад 160 років.

Запрошених також ознайомили із різновидами волонтерської діяльності. Це, зокрема, медико-соціальна допомога, адаптація до кліматичних змін та екологія, зоозахист, психореабілітаційна допомога, гуманітарна освіта та адвокація, "волонтерство без кордонів". Волонтерів також привітали гурти "Антитела" та "Друга Ріка".