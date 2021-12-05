Український супутник "Січ" відправили в США

Вже напочатку наступного року в космос запустять український супутник під назвою "Січ-2-30". Сьогодні космічний апарат пройшов українську митницю та вирушив до Сполучених Штатів Америки, повідомляє РБК-Україна.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку" , - заявили на митниці.

Згідно з планом, коли супутник прибуде до США, там пройдуть роботи з його підготовки до запуску на орбіту. Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року.

Супутник виведуть в космос за допомогою ракети Falcon 9 американської компанії SpaceX.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що супутник "Січ-2-30" пройшов всі випробування в Україні та готовий до відправки в США.

Спочатку запуск супутника "Січ-2-30" планувався на грудень 2021 року, але старт перенесли за рішенням компанії Ілона Маска.