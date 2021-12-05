Рєзніков закликав партнерів направити військових до кордону РФ
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США та Канаду направити своїх військових інструкторів поближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію, повідомляє РБК-Україна.
Як сказав Резніков в інтерв'ю виданню, саме зараз потрібно вживати кроки для стримування президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну, оскільки потім "буде занадто пізно". Наприклад, на його думку, США, Канада та Росія могли б відправити в Україну більше своїх інструкторів та надати засоби оборони.
"У вас (канадців - ред.) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 (військових - ред.) інструкторів, надішліть 500 інструкторів", - запропонував Резніков.
Іноземних військових, як зазначив міністр, потрібно розмістити поближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за понад 1000 кілометрів від російського кордону - в Яворові.
"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", - сказав він.