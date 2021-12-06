6 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження мікрохвильової печі, День народження Санта-Клауса, католицьке свято святого Миколая, День "Надіньте свої черевики", повідомляє УНІАН.

В Україні - День Збройних Сил, в США - День шахтаря, День Уолта Діснея, День лихваря, День гаспачо, у Фінляндії - День Незалежності, в Польщі – Миколайки, в Аргентині - День аргентинського гаучо, в Канаді - День пам'яті і дій проти насильства над жінками, в Казахстані - День органів прокуратури, в Іспанії - День Конституції, в Еквадорі - День столиці Кіто, в Азербайджані - День працівників Міністерства зв'язку та інформаційних технологій, в Перу - День Національної поліції.

Пам'ятні дати 6 грудня, річниці та події

6 грудня 1492 перша експедиція Колумба, через 40 днів після того, як вона сповістила світ про існування Хуани (нині - Куба), в 100 км на південний схід від неї вона відкрила ще один великий острів - Гаїті. Назва країни з мови індіанців таїно перекладається як"гірська країна". Спочатку острів був названий Еспаньйола, тобто Іспанська. Як писав знаменитий мореплавець, уздовж берега там "тягнуться прекрасні в світлі долини, вельми схожі на землі Кастилії, але багато в чому перевершують останні".

У 1677 році Гаїті перейшов під контроль Франції. Місцеве населення - індіанці - було знищено, а його місце зайняли ввезені з Африки негри-раби. 1 січня 1804 року чорношкірі гаїтянці утворили незалежну державу на чолі з Дессаліном. А мулати утворили свою республіку на чолі з Олександром Петіоном. Влада на Гаїті була нестійкою, що провокували перевороти і диктатури. У 1825 році Франція визнала незалежність Гаїті, але натомість наклала на Гаїті величезну контрибуцію як відшкодування власності, втраченої колишніми рабовласниками в результаті гаїтянської революції 1804 року. У 1915-1934 роках Гаїті був окупований військами США, які залишили при владі еліту мулатів. Сьогодні на острові Гаїті розташовані дві держави - Домініканська республіка і Республіка Гаїті.

6 грудня 1768 року в Единбурзі (Велика Британія) вийшов друком перший зошит першого тому "Британської енциклопедії, або словника мистецтв і наук, складеного за новим планом". Ідея проекту енциклопедії належала видавцеві і книготорговцю коліну Макфаркуеру і граверу Ендрю Беллу. Енциклопедія виходила майже щотижня у вигляді окремих брошур з досить великими есе на різні теми до 1771 року.

Всього було надруковано 100 таких зошитів: 2 400 сторінок тексту і 160 ілюстрацій. Потім вони були зібрані за темами в алфавітному порядку і переплетені в тритомник. Незважаючи на чималу на ті часи ціну - 12 фунтів, енциклопедія стрімко розійшлася по країні трьохтисячним тиражем. У 1870 році видавництво перейшло під егіду газети "The Times" і переїхало до Лондона, де були випущені 9-е і 10-е видання. 11-е - "Кембриджське" видання, в якому енциклопедія практично набула сучасного вигляду, випустив Кембриджський університет за участю 1500 експертів. У 1901 році "Британіка" перемістилася в США.

На початку 1920-х енциклопедія була придбана фірмою "Sheers, Roobeck & Co", яка в 1941 році безоплатно передала права на енциклопедію Чиказькому університету. У 1974 році вийшло 15-е видання - New Encyclopaedia Britannica, яке істотно було перероблено в 1985 році. Авторами "Британники" є провідні світові експерти, серед яких десятки лауреатів Нобелівської премії. У різний час статті для "Британники" писали Зигмунд Фрейд, Альберт Ейнштейн, Марія Кюрі, Генрі Форд, Лев Троцький.

6 грудня 1917 року під час Першої світової війни в канадському порту Галіфакс зіткнулися норвезький вантажний пароплав "Імо" і французьке вантажне судно "Монблан". "Монблан" був допоміжним транспортом військово-морського флоту Франції. На його борту знаходилися бочки з сухою і рідкою пікриновою кислотою і ящики з тринітротолуолом і пороховою бавовною. Перед самим відплиттям в Галіфакс судно прийняло додатковий вантаж - бочки з бензолом - новим пальним для танків і бронеавтомобілів. Весь вантаж був суворо засекречений.

За день до трагедії "Монблан" прибув з Нью-Йорка на зовнішній рейд Галіфакса, де повинен був дочекатися формування британського конвою для переходу в порт призначення - Бордо (Франція). Одночасно в шести милях від нього в гавані готувався вийти в море норвезький вантажний пароплав "Імо". Вранці 6 грудня 1917 року "Монблан" і "Імо" майже одночасно почали виходити з портової гавані. Щоб уникнути зіткнення обидва судна зробили ряд маневрів, але запобігти катастрофі не вдалося. Від удару розкрилися кілька бочок з бензолом.

Тертя металевих корпусів "Монблана" і "Імо " викликало іскри. Бензол загорівся, і на судні почалася сильна пожежа. О 9 годині 6 хвилин ранку пролунав потужний вибух, який зруйнував всі будівлі, що знаходилися на набережній. Придонна хвиля, що утворилася в результаті вибуху, зірвала з якорів десятки суден. Загинули понад 2000 осіб, близько 9000 отримали важкі поранення, 25000 залишилися без даху над головою.

У 1912 році при розкопках в єгипетській амарні був виявлений бюст Нефертіті.

У 2000 році був відкритий ліверморій - хімічний елемент з атомним номером 116.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 грудня вшановує пам'ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих. Він займався благодійністю, допомагав знедоленим і убогим. Інші назви свята: "Митрофанов день", "День встановлення"саночного шляху".

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується їсти продукти тваринного походження, як і в інші дні Різдвяного посту. Також не зліться, стримуйте емоції і будьте доброзичливі до людей.

Прикмети на 6 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

низько йдуть хмари - до похолодання;

ясний місяць - до хуртовини.

Іменини 6 грудня

Іменини у Олександра, Олексія, Григорія, Феодора, Митрофана і Макарія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева