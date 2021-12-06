Як надіслати листа Святому Миколаю та де із ним зустрітися в Україні

Наближається одне з найулюбленіших дитячих свят – День святого Миколая, коли всі малюки отримають подарунки. Напередодні юні українці можуть написати листа святому, а також зустрітися із ним особисто, повідомляє Обозреватель.

В Україні почали працювати кілька офіційних резиденцій покровителя всіх дітей – святого Миколая. Там можна поспілкуватися з ним, передати йому листа з побажаннями, а ще випити смачне какао і пограти в ігри. Докладніше, куди вирушати у пошуках дива, читайте у матеріалі.

Де зустріти святого Миколая у Києві

"Головна резиденція святого Миколая" у Києві працює з 11-го по 26-е грудня 2021 року у садибі Титаря у козацькому селищі "Мамаєва Слобода", вул. Михайла Донця, 2.

Час роботи: з 10:00 до 18:00 години, без вихідних. Спільно з дітьми тут випікають у печі справжні пряники – медівники, або як їх усі називають "Миколайчики".

Тут же розміщено "Пошту святого Миколая". Писати листи можна за адресою: Козацьке селище "Мамаєва Слобода", вул. Михайла Донця, 2, м. Київ, 03 061

Також резиденція святого Миколая працює у Києві з 1 грудня по 25 грудня включно у Великій лаврській дзвіниці на території Києво-Печерського заповідника на вулиці Лаврська, 9.

Час роботи: понеділок – п'ятниця з 14.00 до 16.30. Тут можна особисто зустрітися зі святим Миколаєм, який приймає листи та малюнки, побачити традиційну Арку бажань та відвідати майстер-класи.

Ще одне офіційне представництво захисника всіх дітей буде відкрито у старовинному будиночку 17 століття, збудованому ще за гетьмана Мазепи, який носить горде ім'я Музею Гетьманства та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 16 Б. Ця резиденція святого Миколая у Києві розпочне свою роботу 13 грудня 2021 року та буде відкрита до 26 грудня 2021 року.

Час роботи: у будні з 10:00 до 17:00 (для шкільних та дошкільних груп), у вихідні з 12:00 до 17:00 (для сімейного відвідування). Під час візиту сюди діти дізнаються про цікаві факти з біографії святого Миколая, пройдуть козацькі випробування та отримають заслужені подарунки.

Чекатиме дітей Санта й на ВДНГ. Ця резиденція буде відкрита з 11 до 31 грудня, за адресою просп. Глушкова, 1.

Час роботи: з 11 до 18:30. Тут на дітей чекають ігри з ельфами, знайомство з Сантою та загадування бажань.

Де зустріти святого Миколая у Львові

У Львові резиденція святого працює на вулиці Старознесенській, 70, з 3 по 20 грудня щодня, крім понеділка, з 10:00 до 20:00.

Крім того, у Львові працюють ще чотири резиденції святого Миколая: "Таємна майстерня Святого Миколая" у Львівському палаці мистецтв (з 12 по 18 грудня), "Чарівний будиночок Миколая" на площі Ринок (з 14 по 22 грудня) та "Резиденція Святого Миколая" "на Сихові" на базі Львівського центру імені Довженка (з 15 по 19 грудня). А також у Музеї народної архітектури та побуту ім. Шептицького (Шевченківський гай) хатинка святого Миколая працюватиме з 16 по 19 грудня.

Де зустріти святого Миколая у Харкові

З 1 грудня по 31 січня Дід Мороз чекає у гості у "Казковому дворі" у Харкові, у селищі Дергачі за адресою провулок Калинової, 6а. Тут діти можуть відвідати дім Діда Мороза, отримати подарунки, побувати у хатинці Баби-Яги та зустріти інших казкових героїв.

Де зустріти святого Миколая у Чернівцях

Резиденція святого починає працювати з 6 грудня у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту за сприяння Буковинського культурного фонду.

Обов'язковий попередній запис за телефоном +38 (066) 104 56 82.

Святий Миколай в Івано-Франківській області

Ця резиденція працює на території Національного природного парку Гуцульщина, що розташований на території Косівського району Івано-Франківської області. Святий Миколай живе тут цілий рік, його роль виконує місцевий священик та керівник комплексу Василь Павлюк.

Тут можна поспілкуватися з Миколаєм, побачити, як він живе та як працює пошта святого: щодня він отримує сотні листів із різних регіонів України.

На території комплексу є дитяча залізниця, музей етнографії та невеликий зоопарк.

Адреса для листів до Святого Миколая: НВП "Гуцульщина", вулиця Дружби, 84, м. Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, 78600. Надіслати листа можна і електронною поштою: st.nicholas.estate@gmail.com.

Резиденція святого Миколая на Закарпатті

Резиденція святого Миколая працюватиме у замку Сент-Міклош у селищі Чинадієво, неподалік Мукачева. Час роботи: 14 грудня – 18 грудня з 15:00.

Відвідування резиденції є безкоштовним, можна тільки залишити пожертвування на розвиток історичного об'єкту.

Надіслати листа до резиденції можна до 15 грудня за адресою: Ужгород, Головпоштамт, абонентська скринька 1, Святому Миколаю.

Резиденція у Червоній Поляні, Карпати

Резиденція Святого Миколая у селищі Поляниця у комплексі "Червона Поляна" працює з 6 по 21 грудня у вівторки, четверги та вихідні з 9:00 до 21:00. Для гостей готелю вхід безкоштовний, проте всі бажаючі можуть підтримати хворих дітей благодійними пожертвуваннями.

Тут для дітей організовують спектаклі та конкурси. Також передбачено музично-світлові шоу та безкоштовні солодощі.