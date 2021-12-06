Низький рівень COVID-вакцинації перетворює Африку на інкубатор нових штамів

Відкриття в Південній Африці штаму коронавірусу "омікрон" підтверджує оцінки, що низькі показники вакцинації на африканському континенті можуть сприяти мутаціям вірусу, які можуть поширюватися по світу. Про це йдеться в доповіді Фонду Мо Ібрагіма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З початку цієї кризи наш фонд та інші африканські організації попереджали, що Африка без вакцинації може стати ідеальним інкубатором для варіантів вірусу" , - заявив засновник фонду Мо Ібрагім.

Він зазначив:

"Поява "омікрону" нагадує нам про те, що COVID-19 залишається глобальною загрозою, і що вакцинація всього світу – єдиний шлях уперед".

Ібрагім додав:

"Проте, ми, як і раніше, живемо в умовах крайньої дискримінації щодо вакцин, і Африка, зокрема, залишається позаду".

У Африки "мало шансів" подолати пандемію, якщо 70% її населення не буде вакциновано до кінця 2022 року. Проте "крайня дискримінація щодо вакцин" залишає мало надій, йдеться у доповіді, опублікованій у понеділок.

У документі зазначається, що лише п'ять із 54 африканських країн перебувають на шляху до досягнення мети, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) – повної вакцинації 40% населення до кінця 2021 року.

У документі йдеться, що в останні місяці постачання вакцин до Африки збільшилося, але слабкі системи охорони здоров'я та обмежена інфраструктура стримують їхнє застосування.

Фонд вважає, що назріла необхідність зміцнити відсталі системи соціального захисту вразливих верств населення в країнах Африки – середні витрати їх на заходи реагування на COVID-19 склали 2,4% ВВП, що нижче за половину середньосвітового показника.