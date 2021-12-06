Сніг, дощі та нічні морози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, буде дощовою, на заході та півночі очікується мокрий сніг. Без опадів лише місцями на сході країни, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

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На заході очікується сніг майже у всіх областях, вдень від 0 до +6, вночі від -1 до +2. На півночі мокрий сніг з дощем, вдень від +1 до +3 вночі від -2 до + 1.

У центральній частині очікуються дощі, вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +1. На сході без опадів у Донецькій та Луганській областях, вдень від +1 до +4, вночі від -1 до +1.

На півдні України теж місцями очікуються дощі, в Криму та Запорізькій області буде сухо. Вдень від + 6 до +11, вночі від 0 до +4.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень буде мокрий сніг з дощем, вночі очікується сніг. Денна температура від +1 до +3, вночі від -1 до +1. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду.