У США запустять у космос український супутник

Виготовлений на КБ Південний у місті Дніпро супутник "Січ-2-30" відправили до США. На початку наступного року його повинні запустити в космос, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Завершені митні формальності і відправлений в США український супутник "Січ-2-30" без відхилень від графіка. Супутник зроблений в Дніпрі в рамках національної космічної програми України" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначає глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай, вже в США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.

10 січня 2022 року його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США).