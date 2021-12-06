NASA віддасть SpaceX три контракти на доставку людей до МКС

Національне управління Сполучених Штатів з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує укласти контракт на три додаткові місії з транспортування астронавтів до МКС на космічних кораблях компанії SpaceX, випливає з повідомлення про наміри NASA на сайті Системи розподілу контрактів США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"NASA має намір укласти зі SpaceX контракт на позаконкурсній основі, за яким додадуться (до програми польотів до МКС - ІФ) три постсертифікаційні місії в рамках контракту з транспортування комерційних екіпажів, щоб NASA могло виконувати одну з обов'язкових умов угод з іноземними партнерами - знаходження екіпу Міжнародної космічної станції (МКС)" , - йдеться у повідомленні.

На даний момент NASA має контракти про доставку екіпажів на МКС із двома компаніями – Boeing та SpaceX. Однак сертифікацію NASA для здійснення місій з транспортування астронавтів до МКС пройшли лише космічні кораблі SpaceX, оскільки Boeing в даний час не здатний доставити людей на станцію через неготовність космічного корабля CST-100 Starliner та інші компоненти місії, необхідні для її здійснення.

Згідно з контрактом SpaceX та NASA, останній заявлений політ до МКС на кораблі Crew Dragon намічено на березень 2023 року. Додавання трьох додаткових постсертифікаційних місій на кораблях SpaceX дозволить NASA заповнити кількість польотів, які призначалися Boeing.

В управлінні зазначили, що NASA, як і раніше, потребує двох підрядників з метою транспортування екіпажів на МКС для додаткової впевненості в безперервному транспортуванні астронавтів до станції і назад на Землю. Там також наголосили, що управління налаштоване чергувати місії SpaceX і Boeing, як тільки компанії будуть здатні виконувати умови контракту на рівних.

У жовтні цього року керівник програми NASA з комерційних пілотованих польотів Стів Стіч заявив про плани NASA домагатися збільшення кількості польотів на МКС цими двома компаніями.

"І SpaceX, і Boeing отримали шість посттерифікаційних місій польотів на МКС за контрактом, всього шість на дві компанії. Boeing отримав право провести три з них. Зараз ми знаємо, що робота МКС буде продовжена на строк пізніше 2024 року. Тому в даний момент ми шукаємо спосіб додати кількість місій в обидва контракти, і в наступні кілька місяців стане зрозуміло, що буде зроблено з цього приводу (...) Ми хочемо, щоб і SpaceX, і Boeing літали раз на рік" , - сказав Стич.

У 2014 році NASA уклало контракти з Boeing та SpaceX щодо транспортування екіпажів на міжнародну станцію в рамках програми комерційного транспортування екіпажів на МКС.

У рамках контракту з NASA корпорація Boeing отримала понад $5 млрд на розробку, виробництво корабля Starliner, а також здійснення його місій з доставки астронавтів на МКС та повернення їх на Землю. Він призначений для екіпажу у складі до семи осіб.

Інша американська компанія - SpaceX - за подібним контрактом з NASA отримала $3,1 млрд для розробки свого космічного корабля Crew Dragon, який вже здійснив низку пілотованих польотів на МКС.