Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 5 грудня підвищився на 1 коп. до 27.30 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп. до 30.83 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 36.25 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 29.68 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 6.72 за 1 польський злотий.