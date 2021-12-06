Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 5 грудня підвищився на 1 коп. до 27.30 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп. до 30.83 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 36.25 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 29.68 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 6.72 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.298 100 +0.005
EUR Євро 30.827 700 --0.116
RUB Рубль 0.371 270 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 36.246 400 --0.11
CHF Швейцарський франк 29.675 100 --0.032
PLN Польський злотий 6.720 700 --0.018

Новини

analytics