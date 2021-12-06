Курс валют НБУ на 6 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 5 грудня підвищився на 1 коп. до 27.30 за 1 долар.
Євро подешевшав на 12 коп. до 30.83 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.71 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 36.25 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 29.68 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 6.72 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.298 100
|EUR
|Євро
|30.827 700
|RUB
|Рубль
|0.371 270
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.246 400
|CHF
|Швейцарський франк
|29.675 100
|PLN
|Польський злотий
|6.720 700