70-річні Українки-чирлідерші шокували супер-танцем

Nice ladies - так називають себе запальні дівчатка з Харкова - інакше їх не назвеш. Вони показали українцям, що пенсійний вік - не перешкода активному способу життя, веселощам і новим досягненням, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Свої таланти і здібності в чирлідінгу вони прийшли показати на "Україна має талант". Вік учасниць команди варіюється від 58 до 75 років і вони - рекордсменки, як найдоросліша команда з чирлідингу в Україні.

Їх 11, вони називають себе дівчатками. Найстарша 75-річна учасниця-майстер спорту з художньої гімнастики. Є ще майстер спорту зі спортивної гімнастики та лижниця, якій 71 рік і вона досі працює в університеті на кафедрі фізкультури.

Всі інші учасниці - прості жінки, ніколи не займалися спортом. Просто одного разу одна з них прийшла у фітнес-клуб, де була соціальна група, куди ходили жінки на пенсії, і вирішили заснувати першу в Україні чирлідінг групу.

За місяць зібрали команду. Сьогодні вони чемпіонки світу та Європи.