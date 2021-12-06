"Спрощенку" поріжуть: топ-9 новацій для ФОП

Першу та другу групу "єдиноподатників" помітно поріжуть. Поряд із цим деяким "спрощенцям" не потрібно буде ставити на своєму підприємстві РРО, яке стане обов'язковим для багатьох "фопів" вже наступного року, повідомляє UBR.

Такі новації передбачено у поданому до парламенту законопроекті № 6348 про спрощену систему оподаткування. Документ викликав досить неоднозначну реакцію як у підприємницькому, так і експертному середовищі.

Які зміни пропонують:

Виняток із першої та другої групи платників єдиного податку тих підприємців, хто займається виробництвом, високоприбутковими видами діяльності, здійснюють продаж товарів, які найчастіше ввозяться в Україну незаконно. Збільшення порога доходу платників єдиного податку третьої групи, які мають понад 10 найнятих працівників, до 3000 мінімальних зарплат. Органи місцевого самоврядування зможуть самостійно встановлювати ставки для третьої групи платників єдиного податку (від 1,5 до 3% при сплаті ПДВ та від 2,5 до 5% – при включенні ПДВ до складу єдиного податку). Відновлення системи обліку доходів та витрат (ДіВ) ФОП-платників єдиного податку – через ведення обліку за типовою формою шляхом щоденного відображення отриманих ДіВ як у паперовому, так і в електронному вигляді, у т.ч. через е-кабінет. Обов'язкове впровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) лише юрособами та платниками єдиного податку третьої групи. Заборона вимагати у фізособи або її працівників будь-які документи щодо походження товару при проведенні фактичної перевірки. Встановлення вимог щодо ведення загального обліку товарних запасів (у разі кількох торгових точок) фізособами-підприємцями (крім тих, кому за законом та ліцензійними умовами встановлено ведення такого обліку на кожному об'єкті). Надання сільським та селищним радам права приймати рішення про можливість торгівлі лікарськими засобами на території громади без застосування РРО із застосуванням розрахункових книг. Обмеження комісійної винагороди банку за надання послуг з прийому платіжних коштів на оплату товарів та послуг (еквайринг).

Кому з ФОП заборонять "сидіти" на першій та другій групі єдиного податку:

оптовикам, зокрема тим, хто займається посередництвом у цьому виді торгівлі;

торговцям хутряними виробами;

торговцям складними побутовими товарами (в т.ч. медпризначення), вартістю понад половину розміру "мінімалки" станом на 1 січня звітного року (у грудні мінімальна зарплата зросла до 6500 грн, тож з 1 січня 2022 року вартість таких товарів становитиме 3250 грн);

виробникам, постачальникам та продавцям "ювелірки";

торговцям підакцизними товарами та лікарськими препаратами;

інтернет-провайдерам;

хто займається продажем б/у товарів;

розповсюджувачам лотерей;

ріелторам та оцінювачам;

будівельникам та ремонтникам;

приватним лікарям та клінікам.

Які шанси на голосування

Низка опитаних експертів назвали зазначений проект закону безперспективним.

Податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу (КЦПРБ) Олександра Томашевська оцінила документ як непрохідний. Основна причина - він скасовує використання РРО для "спрощенців" другої групи (продаж товарів та послуг переважно за готівку), що йде врозріз повсюдній політиці загальної фіскалізації.

Отже, якщо ініціативу приймуть, держбюджет ризикує недорахуватися якогось обсягу податкових надходжень, чим нинішня влада жертвувати, мабуть, не готова.

До того ж, каже голова руху SaveФОП та Спілки захисту підприємництва (СЗП) Сергій Доротич, у документі більше негативних, ніж позитивних новацій.

Насамперед він наголосив на пропозиції скасувати обов'язкове використання фіскально-касового апарату для підприємців другої групи "спрощенців".

Нині низка підприємців має право продавати продуктові та господарські товари без фіскально-касових апаратів. Якщо документ приймуть, таке право пропонується обмежити, каже Доротич, і дозволять продавати за такою схемою тільки продукти власного виробництва, а для цього потрібно надати документи на походження товару. Інакше – фіскалізація та РРО.

Без кас хочуть дозволити обходитися таким групам фізосіб-підприємців (платникам єдиного податку):

першої групи;

другий групі;

четвертої групи.

Безкоштовні каси та "кульовий" еквайринг

Держава підрахувала, що додаткові витрати на фіскалізацію одного касового апарату становлять щонайменше 100 тис. грн, зазначив Сергій Доротич.

"Це розрахунок Державної регуляторної служби, який вона провела ще у вересні-жовтні 2019 року" , - наголосив він, і додав, що "якщо зараз якась бабуся на базарі продає шоколадок на 200 тис. грн."

"Збільшується податкове навантаження на незахищених, дрібних підприємців "першої групи" спрощеної системи оподаткування" , - констатував глава СЗП.

За його словами, найдрібнішим піднімають податки, а великим – "третій групі" – пропонують знизити навантаження.

Не обійшлося і без позитивних новел у цьому документі, як, наприклад, можливість використати книгу обліку доходів замість кас. Ще один – щоправда, спірний – момент, це легалізація товарних залишків.

Саме для того, щоб не займатися їхнім обліком, бізнес обирає "спрощенку", тому, наголосив Доротич, незрозуміло, для чого потрібна така новація.

Гарною, але непрохідною нормою експерт назвав норму щодо зниження ставки еквайрингу – з 3 до 0,5%, а також про видачу підприємцям POS-терміналів безкоштовно. Це, напевно, не спрацює, адже еквайрингом займаються платіжні системи, і депутати на них не можуть вплинути.

Було б добре, зазначив Сергій Доротич, якщо вийде знизити еквайринг до 1-1,5%. А щодо безкоштовної роздачі POS-терміналів, підкреслив він, то банки "ніколи не погодяться" з цим.

Масова фіскалізація

Старший економіст Case Ukraine Володимир Дубровський розповів, що на ринках великої побутової техніки або у сфері торгівлі товарами, що вживалися, присутні інтереси великих гравців – великих рітейлерів або асоціацій легкої промисловості, створених "замість міністерства легпрому СРСР".

"Вони лобіюють, щоб у нас тут не продавали б/у речі - вони думають, що тоді люди активніше купуватимуть нові вітчизняні" , - пояснив він.

Якщо погодиться зараз розширити ризикову групу товарів, то в майбутньому туди може потрапити будь-хто. Отже, це шлях до "повзучої фіскалізації всіх поголовно", констатував Володимир Дубровський, назвавши законопроект "дуже поганим і шкідливим" для значної частини підприємців.

За його словами, сам по собі переклад торгівлі на "третю групу спрощенки" - це "обтяжливий" крок, тому що треба сплачувати 5% від обороту.

"Для торгівлі це дуже великий податок, невигідно займатися торгівлею на третій групі" , - наголосив старший економіст Case Ukraine.