США змогли переконати Європу у підготовці РФ до вторгнення в Україну – FT

Сполученим Штатам завдяки активному впливу на європейських союзників і шляхом надання їм розвідувальної інформації вдалося переконати європейські країни в тому, що Росія готує вторгнення в Україну. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тижні безперервної дипломатичної взаємодії США з європейськими урядами, підкріплені обміном розвідданими (...), допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включно з Берліном, у тому, що Кремль незабаром може ввести свої війська в Україну" , - йдеться у статті.

Це стимулювало Європу на "підтримку ідеї необхідності серйозних погроз санкцій для стримування Кремля" , зазначає видання.

Financial Times зазначає, що звіти американської розвідки були передані членам НАТО та Євросоюзу дипломатичними каналами. Кількість матеріалів і деталей, якими поділилися інші 29 союзників з НАТО, була оцінена одним із джерел з офіційних осіб як "всеосяжна".