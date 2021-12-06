США змогли переконати Європу у підготовці РФ до вторгнення в Україну – FT
Сполученим Штатам завдяки активному впливу на європейських союзників і шляхом надання їм розвідувальної інформації вдалося переконати європейські країни в тому, що Росія готує вторгнення в Україну. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Тижні безперервної дипломатичної взаємодії США з європейськими урядами, підкріплені обміном розвідданими (...), допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включно з Берліном, у тому, що Кремль незабаром може ввести свої війська в Україну", - йдеться у статті.
Це стимулювало Європу на
"підтримку ідеї необхідності серйозних погроз санкцій для стримування Кремля", зазначає видання.
Financial Times зазначає, що звіти американської розвідки були передані членам НАТО та Євросоюзу дипломатичними каналами. Кількість матеріалів і деталей, якими поділилися інші 29 союзників з НАТО, була оцінена одним із джерел з офіційних осіб як "всеосяжна".
Рівень і повнота обміну розвідданими були викликані
"первинним небажанням деяких європейських союзників розглядати заяви США про підготовку Росії до вторгнення як такі, що заслуговують на довіру", про що заявили чотири чиновники, йдеться в публікації.