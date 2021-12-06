Пожежа у Києві: на Оболоні згоріли 8 торговельних павільйонів
Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торговельних павільйонах в Оболонському районі Києва, 8 павільйонів згоріли, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.
"5 грудня о 22:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41 в Оболонському районі столиці", — пише пресцентр.
"Після прибуття на місце… було встановлено, що спалах виник у кількох кіосках з розповсюдженням вогню на поруч розташований 2-поверховий будинок", — написали в ДСНС.
У ДСНС зазначили, що о 23:38 пожежу було локалізовано на площі 200 кв. м та о 00:03 ліквідовано.
Внаслідок пожежі 8 торговельних павільйонів знищено вогнем. При цьому, 22 торговельні точки вдалося врятувати.
За інформацією рятувальників, жертв і постраждалих немає.
На місці події працювали 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 фахівців особового складу.