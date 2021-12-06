Ілон Маск анонсував новий Cybertruck

Ілон Маск оголосив про створення нової версії електропікапу Cybertruck. Про це повідомляє видання "Electrek", повідомляє Лента.ру.

Підприємець розповів, що інженери компанії оновили електричний пікап, додавши нові особливості. Так, Cybertruck отримає чотири двигуни на кожне колесо замість трьох, які були присутні у початковому варіанті автомобіля.

Водій отримає можливість незалежного керування моментом, що крутить, кожного з чотирьох коліс. Також у машині з'являться дві нові опції - "режим танка" і "режим краба". У першому режимі пікап зможе обертатись навколо своєї осі, що має покращити маневреність електрокара, у другому Cybertruck зможе рухатися по діагоналі.

Керівник Tesla зауважив, що модель із чотирма електродвигунами замінить собою ранню версію із трьома двигунами. Журналісти помітили, що з сайту компанії зникла інформація про характеристики та ціну автомобіля. Спочатку Cybertruck мав запас ходу близько 800 кілометрів, електропікап оцінювали в 69,9 тисяч доларів, або близько п'яти мільйонів рублів.