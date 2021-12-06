Автовиробник Audi хоче заборонити видобуток нафти

Автовиробник Audi хоче заборонити видобуток нафти

Генеральний директор німецького автовиробника Audi Маркус Дюсманн назвав головною причиною зміни клімату видобуток вуглеводнів. Домагатися припинення видобутку викопного палива топ-менеджер буде всіма законними методами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Керівник компанії заявив:

"До зміни клімату призводить викопне паливо. Рано чи пізно це потрібно припинити. Ми потребуємо суспільства, яке в майбутньому стане вільним від копалин", — заявив він.

У Audi впевнені, що такими методами сприяють популяризації електромобілів.

Хоча в компанії не заперечують, що до повного переходу бренду на електротягу залишилося понад десять років. Випуск машин з двигунами внутрішнього згоряння Audi припинить до 2033 року, глобальна електрифікація модельної лінійки почнеться у 2026 році. Саме з цього року компанія всі свої нові моделі буде оснащувати виключно електричною силовою установкою.

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