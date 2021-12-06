Автовиробник Audi хоче заборонити видобуток нафти

Генеральний директор німецького автовиробника Audi Маркус Дюсманн назвав головною причиною зміни клімату видобуток вуглеводнів. Домагатися припинення видобутку викопного палива топ-менеджер буде всіма законними методами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Керівник компанії заявив:

"До зміни клімату призводить викопне паливо. Рано чи пізно це потрібно припинити. Ми потребуємо суспільства, яке в майбутньому стане вільним від копалин" , — заявив він.

У Audi впевнені, що такими методами сприяють популяризації електромобілів.

Хоча в компанії не заперечують, що до повного переходу бренду на електротягу залишилося понад десять років. Випуск машин з двигунами внутрішнього згоряння Audi припинить до 2033 року, глобальна електрифікація модельної лінійки почнеться у 2026 році. Саме з цього року компанія всі свої нові моделі буде оснащувати виключно електричною силовою установкою.