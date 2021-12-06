Нафта подорожчала

Котирування нафти зростають у понеділок на рішенні Саудівської Аравії підняти у січні ціни на всі сорти, що поставляються до Азії та США, повідомляє Интерфакс.

Підтримку ринку також надає деяке послаблення побоювань щодо небезпеки штаму "омікрон". Дані з ПАР, де було виявлено цей новий варіант COVID-19, не показують зростання кількості госпіталізацій, повідомляє Bloomberg. Радник президента США Джо Байдена з медичних питань доктор Ентоні Фаучі заявив, що поки що немає свідчень про те, що "омікрон" є більш важким, ніж інші штами.

До 7:20 за київським часом лютневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,51 (2,16%), до $71,39 за барель. У п'ятницю Brent подорожчала на $0,21 (0,3%) – до $69,88 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,53 (2,31%), до $67,79 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $0,24 (0,4%), до $66,26 за барель.

Як Brent, так і WTI, завершили в мінусі шостий тиждень поспіль - це найтриваліший період з листопада 2018 року. Тижневе зниження вартості Brent становило 2,4%, WTI – 2,8%.

Saudi Aramco повідомила у вихідні, що ціна основного сорту, що поставляється до Азії, у січні збільшиться на $0,6 за барель. В результаті він коштуватиме на $3,3 за барель більше, ніж кошик нафти Омана та Дубая – це максимум із лютого 2020 року.

Підвищення цін для США становитиме від $0,4 до $0,6 за барель.