У США вчені розробили антикоронавірусну жувальну гумку

Вчені Пенсільванського університету та кількох інших наукових організацій розробили жувальну гумку, що нейтралізує коронавірус у слині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось заражений чхає, кашляє або розмовляє, частина цього вірусу може (...) досягти інших. Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус у слині, що дає нам простий спосіб, ймовірно, зменшити передачу інфекції" , - наводяться в повідомленні слова автора дослідження Генрі Деніелла.

Зазначається, що до пандемії він вивчав білок ACE2 у контексті лікування гіпертонії, оскільки той регулює, серед іншого, функціонування судинної системи.

Рецептор ACE2 на клітинах людини також зв'язує білок спайку SARS-CoV-2.

Інші дослідницькі групи показали, що ін'єкції ACE2 можуть знизити вірусне навантаження у людей із тяжкими інфекціями.

У лабораторії Деніелла цей білок був вирощений із використанням генетичних технологій та рослинного матеріалу: фторопласти рослин починали виробляти необхідні білки.

"Рослинний матеріал, висушений сублімацією та подрібнений, може бути використаний як засіб доставки білка. Ця система має потенціал, що дозволяє уникнути звичайних перешкод для синтезу білкових лікарських засобів, а саме дорогого процесу виробництва та очищення" , - йдеться у повідомленні.

Деніелл поставив питання, чи може така жувальна гумка, що містить рослинні білки ACE2, нейтралізувати SARS-CoV-2 у порожнині рота.

Щоб протестувати жувальну гумку, команда виростила ACE2 в рослинах у поєднанні з іншою сполукою, яка дозволяє білку проникати через слизові поверхні, і включила отриманий рослинний матеріал у жувальну гумку зі смаком кориці.

"Інкубуючи зразки, отримані з мазків із носоглотки від COVID-позитивних пацієнтів, вони показали, що присутній ACE2 може нейтралізувати віруси SARS-CoV-2" , - йдеться у повідомленні.

В інших дослідженнях команди віруси менш патогенні, ніж SARS-CoV-2, були модифіковані для експресії білка-шипу SARS-CoV-2.

Вчені помітили, що жувальна гумка значною мірою запобігала проникненню вірусів або вірусних частинок у клітини, або блокуючи рецептор ACE2 у клітинах, або зв'язуючись безпосередньо з білком спайку.

Нарешті, команда піддала зразки слини пацієнтів з COVID-19 впливу ясен ACE2 і виявила, що рівні вірусної РНК впали так різко, що майже неможливо виявити.

Нині дослідницька група працює над отриманням дозволу на проведення клінічного випробування, щоб оцінити, чи є підхід безпечним та ефективним під час тестування на людях, інфікованих SARS-CoV-2.