Що очікується на валютному ринку у понеділок

Чинники, які сприяли падінню гривні у листопаді, частково вичерпали себе.

Підприємства «зеленої енергетики» минулого тижня практично закінчили конвертацію отриманих коштів. До кінця підходять і покупки нерезидентами валюти на виплачені дивіденди. В експортерів починає закінчуватися гривня, отримана наприкінці листопада у межах виплати компенсації ПДВ. І з понеділка вони будуть змушені виходити на ринок із продажем частини своїх валютних запасів. На жаль, продовжує залишатися вкрай напруженою політична ситуація у країні. Публікації у західних ЗМІ планів (і навіть карт зі схемами) нападу Росії на Україну вкрай негативно діють на інвесторів, змушуючи їх виводити гроші з України. Нервозність не сприяє стабілізації курсу гривні. Втім, вже найближчими днями і це питання може вирішитись (після відеорозмови Байдена та Путіна). Шанси, що найближчим часом падіння гривні знову зміниться її зміцненням, зростають.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,30/27,40 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва у п'ятницю подорожчав на 5 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,25-27,26 гривні. Вже до обіду цінник зріс до 27,28-27,30 гривень, а до 17-ї години долар продавали вже по 27,30-27,32 гривень. По 27,30-27,32 гривні за долар просили і на вихідних. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,32-27,33 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку﻿ і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо безготівковий долар припинить зростання, готівка відразу почне знижуватися.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці спочатку підскочив до позначки 1,1332 долара, а потім опустився до 1,1266 долара після публікації даних про зайнятість у США. Вранці понеділка євро до моменту написання статті вже опустився з 1,1310 до 1,1279 доларів. Готівковий євро у п'ятницю вранці продавали за 30,83-30,85 гривень; надвечір цінник підняли до 30,88-30,90 гривень. На вихідні євро продавали у широкому діапазоні 30,87-30,93 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,85-30,88 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні очікується подальше зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль минулої п'ятниці спочатку зміцнився до 73,30 рублів за долар, а надвечір впав до 73,85 рублів. Станом на 8:00 ранку понеділка він торгується у вузькому діапазоні 73,70-73,78 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві минулої п'ятниці продавали по 3,65-3,68 гривень за 10 рублів. Сьогодні більшість обмінок продаватимуть його за тією самою ціною. До вечора рубль може подорожчати на 1-2 копійки за 10 рублів.