Китай надасть Афганістану ще $4,7 млн на боротьбу із голодом
Уряд Китаю надасть населенню Афганістану додатково 4,7 мільйона доларів на боротьбу з голодом і холодом майбутньої зими, заявив у понеділок посол Китаю в Афганістані Ван Ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Китай надасть Афганістану ще 30 мільйонів юанів (4,7 мільйона доларів) продовольством на додаток до 200 мільйонів (юанів), які вже надаються, щоб допомогти афганцям впоратися із суворою зимою", - написав Ван Ю у понеділок у твіттері.
Минулої суботи посольство Китаю в Кабулі пожертвувало 2 тис. продуктових пакетів нужденним людям.
23 листопада представник китайського МЗС Чжао Ліцзянь повідомляв про відправлення з китайського Сіньцзяну до Афганістану спеціального вантажного поїзда з понад 1 тис. тонн гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності.
"Це третій спеціальний вантажний поїзд із китайського Сіньцзяну до Афганістану. У комплект поставки входять одяг з ватною подушечкою, бавовняне взуття, ковдри, нан (традиційні коржики в Сіньцзяні) та сухий молочний чай", - повідомив тоді на брифінгу в Пекіні Лі.
"Понад 5000 тонн зерна і 3 мільйони доз вакцини COVID будуть відправлені партіями. Ми і надалі прислухатимемося до заклику і потреб афганського народу і гратимемо більш значну і конструктивну роль у наданні допомоги Афганістану в подоланні труднощів", - зазначив китайський диплом.