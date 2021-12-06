Китай надасть Афганістану ще $4,7 млн на боротьбу із голодом

Уряд Китаю надасть населенню Афганістану додатково 4,7 мільйона доларів на боротьбу з голодом і холодом майбутньої зими, заявив у понеділок посол Китаю в Афганістані Ван Ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китай надасть Афганістану ще 30 мільйонів юанів (4,7 мільйона доларів) продовольством на додаток до 200 мільйонів (юанів), які вже надаються, щоб допомогти афганцям впоратися із суворою зимою" , - написав Ван Ю у понеділок у твіттері.

Минулої суботи посольство Китаю в Кабулі пожертвувало 2 тис. продуктових пакетів нужденним людям.

23 листопада представник китайського МЗС Чжао Ліцзянь повідомляв про відправлення з китайського Сіньцзяну до Афганістану спеціального вантажного поїзда з понад 1 тис. тонн гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності.

"Це третій спеціальний вантажний поїзд із китайського Сіньцзяну до Афганістану. У комплект поставки входять одяг з ватною подушечкою, бавовняне взуття, ковдри, нан (традиційні коржики в Сіньцзяні) та сухий молочний чай" , - повідомив тоді на брифінгу в Пекіні Лі.