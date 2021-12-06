Lexus показав свій перший електричний кросовер

Lexus в партнерстві з американським архітектором і дизайнером Джерманом Барнсом розробили скульптуру на основі концепції електричного кросовера LF-Z. Вона виставлена на загальний огляд в Маямі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Джерман Барнс разом зі своїми студентами з Університету Майамі створив тривимірну скульптурну копію концепт-кара Lexus LF-Z, виконану зі сталі та освітлену вбудованою світлодіодним підсвічуванням. Весь цей скелет кросовера підвішений і з'єднаний двома гойдалками. Останні закріплені всередині освітлених арок, як данина класичній архітектурі.

Незвичайну композицію назвали "ON/", що є відсиланням до звичного нам скорочення On-Off на вимикачах. Під включенням мається на увазі старт програми компанією випуску машин з нульовим рівнем викидів вуглецю.

У цифровій версії інсталяції можна змінити освітлення, щоб виділити різні аспекти простору. Кращі версії гри зі світлом будуть обрані Барнсом, і представлені на виставці Design Miami 2021. Поряд з Барнсом, реалізація проекту стала можливою завдяки студентам Ізабеллі Адельсон, Малії Дженкінс і Андреа Мартінес зі школи архітектури Університету Майамі.