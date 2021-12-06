Індія та Росія підписали низку контрактів у військовій сфері

Під час засідання російсько-індійської міжурядової комісії з військового та військово-технічного співробітництва в Нью-Делі Росія та Індія підписали низку угод, контрактів та протоколів, пов'язаних зі стрілецькою зброєю та військовою співпрацею, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив міністр оборони Індії Раджнатху Сінгх.

Сінгх висловив подяку російській стороні за підтримку Індії. Він назвав плідними та змістовними переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.