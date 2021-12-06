Новий курс, турне та мажоритарники: як "Батьківщина" готується до виборів

Різні соцдослідження останнього місяця дають партії "Батьківщина" від дев'яти до тринадцяти із лишком відсотків підтримки серед виборців. Партія планує пробити так звану електоральну стелю приблизно в 15%, для чого наразі "шукаються технологічні інструменти", пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За інформацією одного зі співрозмовників видання у лавах "Батьківщини", один із таких інструментів - це повернення до "Нового курсу" 2018 року.

"Те, що ми пропонували на виборах, ми актуалізуємо і говоритимемо саме про ті кроки, які ми можемо зробити швидко для зміни ситуації. Думаю, Юлія Володимирівна скоро зробить анонс - можливо, у форматі прес-конференції - цієї історії і ми будемо далі працювати з нашими організаціями, щоб доносити нашу позицію щодо "Нового курсу" , - розповів виданню заступник голови партії "Батьківщина" Вадим Івченко.

Ще один заступник голови політсили Іван Крулько уточнив, що наразі триває підготовка "інтелектуальних заходів", щоб знову підсвітити ідеї "Нового курсу".

"Він чекає свого часу, щоб бути реалізованим. Я впевнений, що у наступному парламенті буде коаліційна більшість і вона, швидше за все, не обійдеться без "Батьківщини". Це означає, що у такий спосіб ми зможемо реалізувати "Новий курс" , - зазначив нардеп .

Разом з тим джерело у "Батьківщині" розповіло, що до наступних виборів їхня команда готує новий об'ємний документ під умовною назвою "програма Тимошенко".

Так, зараз вона наголошує на випробуваній роками практиці - особистих зустрічах із виборцями у рамках всеукраїнського турне.

Ще один тактичний хід, над яким зараз роздумують штабісти "Батьківщини" - це залучення до партії мажоритарників, у тому числі з "Довіри" та "За майбутнє".

Один із співрозмовників у "Батьківщині" розповів, що точкові переговори з цього приводу вже ведуться. Більшість представників цих груп уже не раз перемагали у своїх округах і, як і раніше, зберігають високий рівень підтримки.

Але наступні вибори мають пройти за новою пропорційною системою з відкритими списками - поки що змінювати її в команді влада не збирається. Якщо рейтинговий мажоритарник піде регіональним списком партії, він може підвищити її загальнонаціональний результат.