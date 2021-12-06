Apple планує випустити п'ять нових моделей Mac у 2022 році

В 2022 Apple планує випустити п'ять нових моделей комп'ютерів Mac, серед яких буде MacBook Pro початкового рівня. Про це повідомляє портал MacRumors, повідомляє Газета.ru.

Крім того, згідно з чутками, компанія випустить iMac високого класу, модернізований MacBook Air на процесорі SoC Apple M2, оновлений Mac mini та Mac Pro.

За даними порталу, Apple значно випереджає свій план переходу на власні процесори та відмови від чіпів Intel. Так, MacBook Pro початкового рівня працюватиме на базі процесора Apple M2.

Крім комп'ютерів у 2022 році також очікується вихід нових навушників AirPods Pro та презентація першої AR-гарнітури Apple з доповненою та віртуальною реальністю.