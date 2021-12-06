Курс біткоїну продовжує знижуватися

Курс біткоїну знову опускається у понеділок після різкого падіння у суботу, втрачаючи 1,6%, повідомляє Интерфакс.

Вартість криптовалюти до 8:44 становила $48 500.

Тим часом у суботу курс біткоїну опускався близько $43 000 перед тим, як трохи відіграти втрати. За 24-годинний період з ранку п'ятниці до ранку суботи ціна криптовалюти впала приблизно з $57 000 до $47 000, втративши $10 000, або понад 17%, згідно з даними Coin Metrics.

Падіння біткоїну та інших криптовалют стало черговою ознакою того, що інвестори виходять із ризикових активів на тлі розпродажу на фондовому ринку США, пише MarketWatch.

Американські фондові індекси знизилися в п'ятницю і за підсумками минулого тижня. Побоювання інвесторів спричиняє поширення нового штаму COVID-19. Крім того, вони намагаються зрозуміти, як слабкі дані з ринку праці вплинуть на готовність Федеральної резервної системи (ФРС) США до поступової відмови від стимулюючої грошово-кредитної політики.

Курс біткоїну демонстрував волатильність пізніше в суботу після того, як президент Сальвадора Найіб Букеле написав у твіттері, що його країна купила 150 біткоїнів за середньою ціною $48670. Сальвадор на початку вересня оголосив біткоїн офіційним платіжним засобом.