В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю на дорогах

Сьогодні на дорогах у західних та північних областях України очікуються складні погодні умови.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

"6 грудня у західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця" , – йдеться у повідомленні.

Встановлено I рівень небезпеки, жовтий.



Йдеться про Київську, Житомирську, Чернігівську, Сумську, Рівненську, Волинську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області.