Глава Мюнхенської конференції: Україна могла б орієнтуватися на Фінляндію

Захід міг би рекомендувати Україні орієнтуватися на Фінляндію у відносинах з НАТО, яка є членом Євросоюзу, але не входить до Альянсу.﻿ Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю Handelsblatt, повідомляє Європейська правда.

"Президент Росії Путін вважає, що займає оборонну позицію. Ним давно рухає страх, що Америка таки захоче прийняти Україну та Грузію до НАТО. Це червона лінія для Росії. Не можна сказати, що Україна та Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО. Але ми могли б запропонувати Україні орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не НАТО" , - сказав Ішингер.

Він також заявив, що "поки що" не вірить у можливість масштабного військового вторгнення Росії в Україну.