Пік цін пройдений. Чого очікувати на ринку новобудов до кінця зими

До березня 2022 року на первинному ринку Києва вартість житла економ- та комфорт-класу залишатиметься переважно без змін. Так, за підсумками листопада, ціни на квартири в об’єктах економ- та комфорт-класу змінилися лише в 7% житлових комплексів цих категорій, переважно з причини переходу до наступних стадій будівництва, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Про це розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер девелоперської компанії Concept Group.

За словами експерта, процес цінової стабілізації в цих сегментах, що складають понад 70% від усіх новобудов Києва, розпочався ще з початку жовтня.

Пік цін вже пройдений

"Таке зростання є "плановим" і суттєво не вплинуло на загальну ситуацію на ринку. Пік цін вже пройдено і у найближчі 2-3 місяці зростання вартості квадратного метру буде лише точкове – в окремих проектах переважно через перехід до нової стадії будівництва" , – зазначив Михайло Підвисоцький.

До речі, цю тенденцію підтверджує також Президент АФНУ Юрій Піта.

"У найближчі 2 місяці коливання вартості кв. метру на первинному ринку житла в найбільших містах України не перевищить 0,5-1%, що буде головним виразником цінової стабілізації" , – говорить він.

Водночас Михайло Підвисоцькій розповів, що за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35% залежно від якісних характеристик ЖК та активності покупців. За його словами, найбільше зростання цін зафіксоване в нових якісних об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%.

В центрі уваги – комфорт-клас

Протягом року найбільший попит – понад 80% всіх придбань на первинному ринку столиці – припав на 1 та 2-кімнатні квартири площею до 60 кв.м на стадії будівництва до 1-го року. Водночас частка угод з метою збереження коштів за поточний рік склала понад 55-60% від загального обсягу продажів житла від забудовників. У порівнянні з 2020-м роком, кількість таких угод збільшилася в середньому на 10%.

Схожі спостереження має Роман Герасимчук, директор компанії City Development Solutions:

"До основних факторів, що спровокували цінову стагнацію (крім ситуації на валютному ринку), можна віднести зниження попиту після пікових показників вересня. Таким чином, можна зробити висновок, що основним двигуном ринку первинної нерухомості виступав інвестиційний попит – його збереження в майбутньому залежить від багатьох факторів, включаючи ситуацію на валютному ринку та продовження хоча б видимості стабільного розвитку сектора первинної нерухомості".

Що вплинуло на ціни та попит

"Крім здорожчання будівництва, яке суттєво вплинуло на ціноутворення, зростання вартості кв.м було зумовлено достатньо високою активністю громадян, що купували житло на початкових стадіях будівництва з метою збереження власних коштів. Саме тому протягом 2021 року приріст попиту на первинному ринку на 5-10% випереджав пропозицію. Це є однією з головних "комерційних" причин стрімкого зростання житла" , – наголосив Михайло Підвисоцький.

Отже, за коментарями фахівців, динаміка на ринку первинної нерухомості протягом 2021 року підтримувалась переважно коштом інвестиційного попиту (50-60% придбань). Лідери в цьому напрямку – ЖК категорії комфорт та комфорт+. Але наразі можливості інвесторів майже задоволені, отже з листопада до кінця зими динаміка ціни первинне житло в цих класах припиняють зростання. Перше пожвавлення варто чекати з початком весни.