У Тернополі відкрили найбільшу на Західній Україні дорожню розв’язку

У Тернополі ввели в експлуатацію Гаївський міст, який було зведено за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". З державного бюджету на будівництво цього об’єкту було виділено 190 млн грн, розповів голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, повідомляє УНІАН.

Конструкція включає два шляхопроводи та шість смуг для руху, розміщених на одному рівні з під’їзними шляхами. За словами очільника ОДА, реалізація цього масштабного проєкту стала можливою завдяки спільній роботі усіх гілок влади.

"Президент України Володимир Зеленський в рамках програми "Велике будівництво" допоміг виділити кошти на цей міст. Адже міські та територіальні бюджети неспроможні тягнути самостійно такі об’єкти" , - розповів Труш.

Гаївський міст - найбільший інфраструктурний об’єкт такого типу на території Західної України.

"Цей об’єкт є частиною об’їзної дороги Тернополя, частиною траси М-12, яка з’єднує схід і захід України, частиною міжнародної траси. 70% транспорту, що проїжджає тут, - це транспорт, що належить мешканцям інших населених пунктів країни та області, а також міжнародний транспорт" , - зазначив Сергій Надал, міський голова Тернополя.

На об’їзній дорозі міста буде реалізовано ще низку інфраструктурних проєктів, пообіцяв Володимир Труш.

"Також плануємо будівництво нової об’їзної дороги, яка сполучатиме дві міжнародні траси М-19 та М-30" , - написав він.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що за підсумками цього року у межах програми "Велике будівництво" Президента Володимира Зеленського буде збудовано та оновлено загалом 245 мостів.