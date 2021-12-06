Вийшов тизер спецепізоду "Гаррі Поттера"

На честь 20-ї річниці першого фільму вийде спеціальний епізод. Усі глядачі знову повернуться до Гоґвортсу.

Чари можна побачити 1 січня 2022 року в новому епізоді "Гаррі Поттера". У ролику листи з Гоґвортсу отримали Метью Льюїс (Невілл Долгопупс), Роббі Колтрейн (Хагрід) та Марк Вільямс (Артур Візлі). У трейлері також сказано, що в епізоді з'являться актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Хелена Бонем Картер, Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Гері Олдман, Том Фелтон, Еванна Лінч та багато інших.