Зеленський привітав ЗСУ з 30-ю річницею

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і ветеранів зі святом.

Привітання опублікувала пресслужба﻿ глави держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю створення національних Збройних Сил.

"Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога" , - додав він.

Президент також сказав, що українці пишаються своїми військовими, адже саме вони зберегли незалежність країни й продовжують боронити свободу та суверенітет держави.

"Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам Збройних Сил України за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні" , - зазначив Зеленський.

Він переконаний, що ЗСУ й надалі "надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави".