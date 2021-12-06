Зеленський привітав ЗСУ з 30-ю річницею
Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і ветеранів зі святом.
Привітання опублікувала пресслужба глави держави.
Зеленський зазначив, що сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю створення національних Збройних Сил.
"Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога", - додав він.
Президент також сказав, що українці пишаються своїми військовими, адже саме вони зберегли незалежність країни й продовжують боронити свободу та суверенітет держави.
"Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам Збройних Сил України за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.
У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", - зазначив Зеленський.
Він переконаний, що ЗСУ й надалі "надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави".
"Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових перемог", - сказав президент.