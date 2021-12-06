Suzuki готує кілька нових кросоверів

Maruti Suzuki, відоміша як дочка Suzuki, готує до виходу на ринок кілька нових моделей. Ними стануть компактний хетчбек Celerio другого покоління, хетчбек Baleno та кросовер Brezza. У найближчі три роки компанію їм складуть чотири нові кросовери, повідомляє Автоцентр.

Однією з новинок стане позашляховик Suzuki Jimny. У версії для індійського ринку модель буде п'ятидверною.

Другий новинкою називають поки що безіменну модель, довжиною менше чотирьох метрів. Зараз відомий лише її внутрішньозаводський індекс – YTB. За деякими даними, в основі моделі ляже платформа Heartect. Сам кросовер віднесуть до розряду преміальних і продаватимуть через дилерську мережу Nexa. Про зовнішність новинки нічого невідомо. Очікується, що кросовер може успадкувати риси торішнього купеподібного концепту Futuro-e.

Третя новинка відома під заводським індексом YFG. Це середньорозмірний кросовер, який, за деякими даними, буде однією з версій перелікованого і поки що не представленого кросовера Toyota. В основу обох моделей ляже платформа DNGA від Daihatsu.

Останній – трирядний преміальний кросовер Y17. Про нього майже нічого невідомо, крім конкурентів. Ними стануть Mahindra XUV700 та Hyundai Alcazar.