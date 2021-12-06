У Бразилії двох немовлят помилково щепили від COVID-19

У бразильському штаті Сан-Паулу медсестра помилково ввела двом немовлятам вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Дітей терміново госпіталізували, повідомляє Корреспондент.

Інцидент стався 2 грудня у місті Сорокаба. Двомісячній дівчинці та чотиримісячному хлопчику замість планового щеплення проти кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу B зробили укол від коронавірусу.

У результаті в обох дітей піднялася висока температура і почалося блювання. Їх відправили до лікарні, де за ними спостерігатимуть мінімум тиждень: братимуть аналізи крові, робитимуть електро- та кардіограму.

Медсестру усунено від роботи. Щодо неї розпочато службову перевірку.

Схожі випадки з COVID-вакцинацією немовлят траплялися і в інших регіонах країни. І щоразу реакція на препарат була аналогічною.