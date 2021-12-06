Ціна імпортного газу перевищила 700 доларів

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в період з 1 по 30 Листопада 2021 року. Ціна склала 19 261,6 гривні або 730,7 долара за 1 тис.кубометрів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінекономіки, в порівнянні з жовтнем ціна зросла на 6,6% в гривневому еквіваленті й на 6,6% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 260,9% у гривнях і на 237,8% у доларах.

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

У вересні на європейських біржах ціна газу піднялася до 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу в 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.