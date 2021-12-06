Porsche показав електричний суперкар Vision GT

Німецька компанія Porsche представила електричний суперкар Vision GT, призначений для використання у віртуальному світі. Дебют "цифрової" моделі відбудеться у рамках презентації комп'ютерної гри Gran Turismo 7, яку компанія Polyphony Digital представить 4 березня наступного року для ігрових консолей PS4 та PS5, повідомляє Обозреватель.

Крім версії для світу комп'ютерних ігор, у компанії виготовили повноцінний діючий прототип "у металі". Новинка дозволяє уявити, в якому напрямку розвиватиметься дизайн електрокарів бренду.

У світ популярних комп'ютерних симуляторів Gran Turismo компанія Porsche прийшла у 2017 році з кількома оцифрованими серійними моделями. А ось Vision GT – перша ексклюзивна модель, створена спеціально для гри.

Vision GT – перша ексклюзивна модель, створена спеціально для гри. Джерело: Porsche

Більшість концептів Vision Gran Turismo виглядають як суперкари з далекого майбутнього і включають екстремальні елементи стилю, оскільки жоден з них не призначений для серійного виробництва. Але для Porsche це більше ніж ігрова фантазія. На думку Пітера Варги, директора з дизайну екстер'єру Porsche AG: "Porsche Vision Gran Turismo - це реалістичний погляд у майбутнє, який безумовно допоможе нам у розвитку в наступні роки".

Концепт-кар, виготовлений з вуглецевого волокна і титану, має відомі форми, що нагадують про інші моделі Porsche. Джерело: Porsche

Концепт-кар, виготовлений з вуглецевого волокна і титану, має відомі форми, що нагадують про інші моделі Porsche. Глибокі прорізи за величезними колесами схожі на концепт Mission R. Крім того, Vision GT також запозичив деякі деталі дизайну серійних моделей, наприклад, "квартети" світлодіодів у фарах, повнорозмірний задній світлодіодний ліхтар і адаптивний задній спойлер, який також працює в якості повітряного гальма.

Усередині двомісного салону розташовані "ковші", спортивний штурвал, тонка центральна консоль та прозора шкала приладів. Джерело: Porsche

Всередині двомісного салону розташовані "ковші", спортивний штурвал, тонка центральна консоль та прозора шкала приладів із використанням технології відображення на лобовому склі. У відеогрі останній замінений ще більш футуристичними інструментами у стилі голограм. Усі бажаючі зможуть оцінити можливості цього боліду у світі віртуальних перегонів вже з березня наступного року.